В РПЦ раскритиковали протоиерея Смирнова за слова о «бесплатных проститутках»

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда раскритиковал высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах.

Ранее протоиерей в ходе общения с участниками православного сообщества OrthodoxBRO выступил против гражданских браков. Он сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».

В своём Telegram-канале Легойда написал, что подобные высказывания недопустимы. Он подчеркнул, что это «мнение одно лишь священника». По словам Легойды, это даже не мнение, а троллинг, передает RT.

«Тем более что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл», — акцентировал Легойда. Он подчеркнул, что для христианина чрезвычайно важна деликатность, сообщает РИА ФАН.