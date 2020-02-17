В РПЦ раскритиковали протоиерея Смирнова за слова о «бесплатных проститутках»

17 февраля 202008:00

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда раскритиковал высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о гражданских жёнах.

Ранее протоиерей в ходе общения с участниками православного сообщества OrthodoxBRO выступил против гражданских браков. Он сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».

В своём Telegram-канале Легойда написал, что подобные высказывания недопустимы. Он подчеркнул, что это «мнение одно лишь священника». По словам Легойды, это даже не мнение, а троллинг, передает RT.

«Тем более что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл», — акцентировал Легойда. Он подчеркнул, что для христианина чрезвычайно важна деликатность, сообщает РИА ФАН.

В РПЦ увидели национальную трагедию в российских мужчинах

Ранее на высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова отреагировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она посоветовала представителю РПЦ мужчин, живущих в гражданском браке «тоже как-нибудь назвать», пишет «Газета.ру».

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов заявил в интервью НСН, что употребил жесткое выражение, чтобы привлечь внимание к проблеме гражданских браков в России. По его словам, он никого не собирался оскорблять.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН
ТЕГИ:Брак