Смирнов отказался извиняться за слова о гражданских женах-«проститутках»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов заявил в интервью НСН, что не считает необходимым извиняться за жесткие слова. Таким образом он хотел привлечь общественное внимание к проблеме института брака в России, пояснил священнослужитель.

«Я никого не оскорбил. Я специально выбрал это острое слово (проститутка - прим. НСН), чтобы привлечь внимание к проблеме. Все уже думают, что это (гражданские браки – прим. НСН) нормально. Как же нормально? Это просто издевательство над женщинами, которые тратят лучшие годы на бессовестных мужчин, которые используют их как бесплатных проституток. Первая претензия к мужчине. Он пользуется ею (женщиной – прим. НСН) бесплатно. Вторая – и к женщине: она ж на это соглашается! И они изображают какой-то гражданский брак. Какой это брак, если он (мужчина – прим. НСН) вообще не собирается жениться и не несет никакой ответственности за женщину? Он ее содержит? Тратит деньги? Ну так все равно – она не жена. А содержанка. Он ее содержит. По статистике, через пять лет эти браки заканчиваются. Он находит новую гражданскую жену. Бросают огромное количество женщин ни с чем. Она приходит в храм - и плачет. Спрашиваю, чего ты плачешь. Она говорит, меня гражданский муж бросил. И у меня сердце плачет», - объяснил свои жесткие слова отец Димитрий.