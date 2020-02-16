Смирнов отказался извиняться за слова о гражданских женах-«проститутках»
Глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов заявил в интервью НСН, что употребил жесткое выражение, чтобы привлечь внимание к проблеме гражданских браков в России.
Глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». На встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» он заявил, что женщины не хотят себе признаваться в оказании мужчинам услуг определенного рода, а мужчины не считают их за настоящих жен, воспринимают как «временную утеху», пишет Газета.ru
В ходе возникшей общественной дискуссии о грубости и оскорбительности выражения священнослужителя высказались зампред комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина, председатель Союза женщин РФ и сенатор Екатерина Лахова. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, в котором рассказал об обязательствах мужчины перед «бесплатной» женой.
Глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов заявил в интервью НСН, что не считает необходимым извиняться за жесткие слова. Таким образом он хотел привлечь общественное внимание к проблеме института брака в России, пояснил священнослужитель.
«Я никого не оскорбил. Я специально выбрал это острое слово (проститутка - прим. НСН), чтобы привлечь внимание к проблеме. Все уже думают, что это (гражданские браки – прим. НСН) нормально. Как же нормально? Это просто издевательство над женщинами, которые тратят лучшие годы на бессовестных мужчин, которые используют их как бесплатных проституток. Первая претензия к мужчине. Он пользуется ею (женщиной – прим. НСН) бесплатно. Вторая – и к женщине: она ж на это соглашается! И они изображают какой-то гражданский брак. Какой это брак, если он (мужчина – прим. НСН) вообще не собирается жениться и не несет никакой ответственности за женщину? Он ее содержит? Тратит деньги? Ну так все равно – она не жена. А содержанка. Он ее содержит. По статистике, через пять лет эти браки заканчиваются. Он находит новую гражданскую жену. Бросают огромное количество женщин ни с чем. Она приходит в храм - и плачет. Спрашиваю, чего ты плачешь. Она говорит, меня гражданский муж бросил. И у меня сердце плачет», - объяснил свои жесткие слова отец Димитрий.
Протоиерей Димитрий Смирнов отметил главное отличие гражданского брака от официально зарегистрированного.
«Я как священник являюсь сторонником официального брака, в котором есть ответственность супругов не только друг перед другом, Богом, а еще и перед народом. Есть официальный брак - он заключен в ЗАГСе или в мечете, или в синагоге, или в православном храме. Сейчас завел любовницу на несколько лет – и это гражданский брак. Это они камуфлируют свое бесстыдное поведение «фейками» типа гражданского брака. Гражданский брак – это советское уродство. Это надо было так людям мозги свернуть! Гражданский брак – это унижение женщины!» - возмутился протоиерей Смирнов.
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи в эфире НСН заявил, что люди разрушают свое будущее добрачными половыми связями. Отец Димитрий обратил внимание, что церковь считает такой стиль жизни смертным грехом.
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