Производитель шин Nokian Tyres объявил об уходе с российского рынка

В сообщении говорится, что из-за спецоперации России на Украине и ужесточения санкций компания «больше не может продолжать свою деятельность в РФ».

«После тщательного рассмотрения и оценки различных вариантов мы решили отказаться от бизнеса в России и сосредоточиться на других наших основных рынках», - подчеркнул президент Nokian Tyres Юкка Моисио.

В пресс-службе добавили, что компания «оценит различные варианты выхода, процесс будет осуществляться с учётом интересов российских сотрудников и законодательства».

Ранее о намерении полностью прекратить бизнес в России заявили французские шинники Michelin.

