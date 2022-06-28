Производитель шин Nokian Tyres объявил об уходе с российского рынка

Совет директоров Nokian Tyres принял решение об уходе с российского рынка, сообщает пресс-служба финской компании.

Компания Nike объявила об окончательном уходе из России

В сообщении говорится, что из-за спецоперации России на Украине и ужесточения санкций компания «больше не может продолжать свою деятельность в РФ».

«После тщательного рассмотрения и оценки различных вариантов мы решили отказаться от бизнеса в России и сосредоточиться на других наших основных рынках», - подчеркнул президент Nokian Tyres Юкка Моисио.

В пресс-службе добавили, что компания «оценит различные варианты выхода, процесс будет осуществляться с учётом интересов российских сотрудников и законодательства».

Ранее о намерении полностью прекратить бизнес в России заявили французские шинники Michelin.

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