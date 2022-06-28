Производитель шин Nokian Tyres объявил об уходе с российского рынка
Совет директоров Nokian Tyres принял решение об уходе с российского рынка, сообщает пресс-служба финской компании.
В сообщении говорится, что из-за спецоперации России на Украине и ужесточения санкций компания «больше не может продолжать свою деятельность в РФ».
«После тщательного рассмотрения и оценки различных вариантов мы решили отказаться от бизнеса в России и сосредоточиться на других наших основных рынках», - подчеркнул президент Nokian Tyres Юкка Моисио.
В пресс-службе добавили, что компания «оценит различные варианты выхода, процесс будет осуществляться с учётом интересов российских сотрудников и законодательства».
Ранее о намерении полностью прекратить бизнес в России заявили французские шинники Michelin.
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