Французская Michelin уйдет из России

Отмечается, что Michelin не может продолжить производство из-за «проблем с поставками в условиях общей неопределенности», пишет RT. После ухода из России работа местного подразделения будет полностью независимой от французской компании.

В марте Michelin сообщила о приостановке деятельности в РФ, было временно прекращено производство шин на российском заводе и приостановлен импорт продукции, напоминает телеканал «360».

