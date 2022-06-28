Французская Michelin уйдет из России
Французский производитель шин Michelin планирует полностью прекратить бизнес в России и до конца года передать подразделение в РФ под местное управление. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что Michelin не может продолжить производство из-за «проблем с поставками в условиях общей неопределенности», пишет RT. После ухода из России работа местного подразделения будет полностью независимой от французской компании.
В марте Michelin сообщила о приостановке деятельности в РФ, было временно прекращено производство шин на российском заводе и приостановлен импорт продукции, напоминает телеканал «360».
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