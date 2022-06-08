АвтоВАЗ возобновил выпуск Granta в новой комплектации
«АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении выпуска автомобилей после длительного перерыва.
Как отмечается в сообщении компании, 8 июня «с конвейера сошли первые LADA Granta Classic 2022 модельного года».
«Сегодня, после значительной паузы, «АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей. Обеспечение занятости коллектива автозавода – это одна из первоочередных задач для нас», - сказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
В комплектации LADA Granta Classic 2022 года изменился список стандартного оборудования по сравнению со классической моделью.
Отмечается, что эта модель разработана с целью «обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов».
При этом цену на обновленную Granta обещают сообщить в ближайшее время.
Руководитель отдела подбора автомобилей KARBERI Олег Коваленко сказал накануне на пресс-конференции в НСН, что на фоне дефицита новых автомобилей россияне стараются покупать очень дешевые машины стоимостью меньше полумиллиона рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 646 / сут.
Умерли
380 тыс.+79 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 737 / сут.
- Глуховский заявил, что театр Ермоловой «закрыл» спектакль по его книге
- «Сахарного короля» Юрия Хохлова убили в Тамбовской области
- В Госдуму внесли законопроект о миллионных штрафах за ЛГБТ-пропаганду
- АвтоВАЗ возобновил выпуск Granta в новой комплектации
- В Вильнюсе демонтируют мемориал на захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище
- СМИ: Норвежская принцесса объявила о помолвке с шаманом Гвинет Пэлтроу
- Песков: о встрече Путина и Зеленского не приходится говорить
- Военный эксперт объяснил, почему Израиль не продаст Украине «Железный купол»
- Опрос: Более 60% автомобилистов допускают покупку нового «Москвича»
- «Личное мнение». Песков оценил высказывания Медведева про врагов России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru