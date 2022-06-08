АвтоВАЗ возобновил выпуск Granta в новой комплектации

«АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении выпуска автомобилей после длительного перерыва.

Как отмечается в сообщении компании, 8 июня «с конвейера сошли первые LADA Granta Classic 2022 модельного года».

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«Сегодня, после значительной паузы, «АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей. Обеспечение занятости коллектива автозавода – это одна из первоочередных задач для нас», - сказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

В комплектации LADA Granta Classic 2022 года изменился список стандартного оборудования по сравнению со классической моделью.

Отмечается, что эта модель разработана с целью «обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов».

При этом цену на обновленную Granta обещают сообщить в ближайшее время.

Руководитель отдела подбора автомобилей KARBERI Олег Коваленко сказал накануне на пресс-конференции в НСН, что на фоне дефицита новых автомобилей россияне стараются покупать очень дешевые машины стоимостью меньше полумиллиона рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
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