АвтоВАЗ возобновил выпуск Granta в новой комплектации

«Сегодня, после значительной паузы, «АвтоВАЗ» возобновил выпуск автомобилей. Обеспечение занятости коллектива автозавода – это одна из первоочередных задач для нас», - сказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

В комплектации LADA Granta Classic 2022 года изменился список стандартного оборудования по сравнению со классической моделью.

Отмечается, что эта модель разработана с целью «обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов».

При этом цену на обновленную Granta обещают сообщить в ближайшее время.

Руководитель отдела подбора автомобилей KARBERI Олег Коваленко сказал накануне на пресс-конференции в НСН, что на фоне дефицита новых автомобилей россияне стараются покупать очень дешевые машины стоимостью меньше полумиллиона рублей.

