В России подтвердили первые случаи заражения штаммом COVID-19 «омикрон»

«В результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтверждён штамм «омикрон», - подчеркнули в ведомстве.

В сообщении говорится, что в настоящее время «принимаются все необходимые меры для защиты населения от нового варианта коронавирусной инфекции».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России вводится двухнедельный карантин для граждан, которые прибывают в РФ из Африки, сообщает «Свободная пресса».

