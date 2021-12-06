В России подтвердили первые случаи заражения штаммом COVID-19 «омикрон»

Заражение штаммом коронавируса «омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, которые прибыли в Россию из ЮАР, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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«В результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтверждён штамм «омикрон», - подчеркнули в ведомстве.

В сообщении говорится, что в настоящее время «принимаются все необходимые меры для защиты населения от нового варианта коронавирусной инфекции».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России вводится двухнедельный карантин для граждан, которые прибывают в РФ из Африки, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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