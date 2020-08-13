Мишустин: Вакцина от коронавируса снизит риски для врачей

Риск заболевания COVID-19 среди медицинских работников поможет существенно уменьшить запуск производства вакцины, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. Сегодня в рамках своей первой поездки в Чукотский автономный округ он встретился и пообщался с медперсоналом Чукотской окружной больницы.

Глава кабинета министров отметил, что врачи, медсестры получат вакцину одними из первых. Телеканал 360° напоминает, федеральные власти приняли целый ряд решений, направленных на поддержку системы здравоохранения, в том числе, ввели дополнительные выплаты для медработников, лечащих пациентов с коронавирусом, а день работы с такими больными будет засчитываться в пенсионный стаж за два дня.