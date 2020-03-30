Мишустин сообщил об ужесточении ответственности за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об ужесточении ответственности за нарушение карантина в период коронавируса. По его словам, правительство одобрило соответствующие поправки в КоАП, пишет «Газета.ру».
Ранее сегодня глава правительства попросил регионы проработать возможность введения дополнительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. По словам Мишустина, главы регионов должны взять в пример в этом плане меры, которые с 30 марта введены в Московском регионе.
Ранее сообщалось, что Госдума РФ готовит поправки, которые вводят в КоАП систему штрафов за нарушение режима карантина, сообщает Москва 24.
В частности, для граждан хотят ввести штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей из-за нарушения карантина. Если же действия гражданина привели к смерти другого человека, то штраф может достигать от 150 до 300 тысяч рублей. Отдельное наказание предполагается ввести для должностных лиц и юрлиц.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил о необходимости возбудить уголовное дело за нарушение режима самоизоляции. Житель Крыма заразил коронавирусом другого человека и теперь может оказаться за решеткой. Это будет первое уголовное дело в республике.
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