Жителю Крыма грозит уголовное дело за инфицирование коронавирусом

Глава Крыма Сергей Аксенов настаивает на возбуждении первого уголовного дела за нарушение режима самоизоляции. Житель Крыма заразил коронавирусом другого человека и может оказаться за решеткой, сообщает РИА Новости.

Свое мнение глава Крыма озвучил на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

«По этому человеку прошу, раз первый случай заражения, должны быть уголовные дела. Самоизоляцию не соблюдал, знал о том, что нарушал правила карантина, которые действуют. В результате этой халатности заразился еще один человек. Считаю, это должен быть первый эпизод первого уголовного дела», - заявил Аксенов.

По данным начальника крымского управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, полученных в ходе предварительного эпидрасследования, выяснилось, что заражен медик, который осматривал заболевшего крымчанина, не соблюдавшего режим самоизоляции и прибывшего в медцентр.

Всего в Крыму, по официальным данным, выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. В Севастополе – пять.

Ранее руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН пояснил, почему считает созданный президиум правительства оперативным штабом по противодействию пандемии коронавируса.

«На это надо смотреть через призму пандемии коронавируса и тех жестких и решительных мер, которые нам еще предстоят, видимо. Думаю, недельными каникулами все не ограничится Посмотрите, в составе президиума министр образования есть? Нет! Министр культуры есть? Нет. А министр здравоохранения есть! А также – МЧС и Минообороны и проч. Есть те, кому предстоит бороться с пандемией – закрывать границы, вводить режим ЧС, если будет принято такое решение, обеспечивать людей всем необходимым в условиях реального карантина», - обратил внимание эксперт.

