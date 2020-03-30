Московский список товаров первой необходимости стал федеральным
Перечень уточнили на фоне ограничений розничной торговли связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса.
Правительство России уточнило список товаров первой необходимости, исключив из него несколько категорий и уточнив оставшиеся. Так, в перечне больше нет автозапчастей, кабельной продукции, бытовых приборов, компьютеров, садово-огородного инвентаря, стройматериалов, табачных изделий, печатных СМИ, очков и линз.
Вместо категории «детские товары» в список внесены детские подгузники, пеленка для новорожденного, детский шампунь, крем от опрелостей детский, бутылочка для кормления и соска-пустышка.
Также уточняются пункты о санитарно-гигиенических и медицинских изделиях. Теперь в списке указаны мыло хозяйственное и туалетное, зубная паста и щётка, стиральный порошок, туалетная бумага, антисептик для рук, санитарно-гигиенические маски, влажные и сухие салфетки. В списке есть зоотовары и сжиженный природный газ, бензин и дизельное топливо.
Федеральный список аналогичен перечню, перед этим утверждённому мэром Москвы Сергеем Собяниным. Он появился в связи с объявлением о приостановке работ столичных ресторанов, кафе и непродовольственных магазинов в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля. Разрешена работа продуктовых магазинов и аптек, а также реализация отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.
Ранее стало известно, что в России с 25 марта по 25 апреля отменяется весовой контроль большегрузного транспорта, перевозящего продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. Таким образом предполагается обеспечить их бесперебойную доставку в условиях борьбы с коронавирусом.
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