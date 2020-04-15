Мишустин: Российское здравоохранение работает с максимальной нагрузкой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в стране, передаёт РИА Новости. Глава правительства отметил ,что число заболевших продолжает расти, и система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой.
За минувшие сутки в России подтверждены ещё 3388 случая заражения коронавирусом Covid-19, общее число заболевших в стране достигло 24490. Темпы прироста новых случаев ускоряются: позавчера сообщалось о 2558 заболевших, ко вчерашнему дню суточный прирост составил 2774 человека.
По оценке академика РАН Михаила Кирпичникова, пик заболеваемости коронавирусом в России будет достигнут в последнюю декаду апреля.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Психологи рассказали, как не сорваться с режима самоизоляции
- Алтайский депутат заявил, что республику от COVID-19 защищает мумия
- СК завершил расследование дела о крушении SSJ 100 в «Шереметьево»
- «Маршал пропаганды»: Уткин вызвал Соловьёва на баттл
- Путин сделает заявление перед совещанием с правительством