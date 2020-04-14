Парадоксальная ситуация с коронавирусом в Москве. Когда ждать пика?

13 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что середина нынешней недели позволит оценить, вышли ли страна на пика заболеваемости. В свою очередь, вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал НСН, что двух циклов по 14 дней достаточно для того, чтобы понять, как развивается эпидемия. «Если разрастается, значит меры, которые мы принимаем, недостаточны. А если пойдёт на снижение, значит всё правильно и необходимо продолжать такой карантин. Только к концу апреля мы поймём, как у нас идёт развитие эпидемии. А в настоящее время мы ждём пика, так как пока его признаков не наблюдается», - отметил специалист.

Кроме того, ранее в эфире НСН депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал не строить прогнозов относительно завершения эпидемии.

«Мы закончим с этой проблемой, когда выздоровеет последний больной и пройдет еще 14 дней с окончания этого срока. Давайте не будем назначать конкретную дату, а будем работать.

За последние сутки в России было выявлено 2558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего насчитывается 18328 случаев заболевания. 148 человек скончалось. 1470 выздоровели.

