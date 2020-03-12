Мишустин прокомментировал угрозу распространения коронавируса в РФ

Также Мишустин заявил, что самое главное для правительства - «защитить наших людей». Глава правительства попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в стране в целях нераспространения коронавируса, сообщает Москва 24.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к параду Победы в Москве продолжается. Отменять его из-за коронавируса пока не планируется.



