Мишустин прокомментировал угрозу распространения коронавируса в РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России угроза распространения новой коронавирусной инфекции сведена к минимуму, несмотря на «острую ситуацию в мире».

По его словам, в России все предпринимаемые меры тщательно выверены и обоснованы. Они введены для того, чтобы упредить распространение инфекции, передает RT.

Мишустин пообещал, что российского бюджета хватит на много лет

Также Мишустин заявил, что самое главное для правительства - «защитить наших людей». Глава правительства попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в стране в целях нераспространения коронавируса, сообщает Москва 24.

Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к параду Победы в Москве продолжается. Отменять его из-за коронавируса пока не планируется.


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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
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