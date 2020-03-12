Мишустин прокомментировал угрозу распространения коронавируса в РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России угроза распространения новой коронавирусной инфекции сведена к минимуму, несмотря на «острую ситуацию в мире».
По его словам, в России все предпринимаемые меры тщательно выверены и обоснованы. Они введены для того, чтобы упредить распространение инфекции, передает RT.
Также Мишустин заявил, что самое главное для правительства - «защитить наших людей». Глава правительства попросил граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в стране в целях нераспространения коронавируса, сообщает Москва 24.
Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к параду Победы в Москве продолжается. Отменять его из-за коронавируса пока не планируется.
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