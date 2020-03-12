Мишустин пообещал, что российского бюджета хватит на много лет
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что накопленных ресурсов бюджета хватит на выполнение обязательств на много лет, передает РИА Новости.
Ранее американский аналитик Джесси Коломбо предупредил о приближении «экономической катастрофы», пишет The Independent. По его наблюдениям, на мировом рынке сформировалось несколько пузырей, которые в любой момент могут лопнуть. Коломбо – авторитетный в таких прогнозах экономист. Он известен тем, что распознал пузырь на рынке недвижимости в США, который привёл к финансовому, а затем и экономическому кризису 12 лет назад.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов также отмечает, что мировая экономика двигалась к кризису и без коронавируса. Вирус фактически прикрыл трудности, которые Китай испытывал в реальном секторе экономики, говорил он.
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