В Кремле оценили вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к параду Победы в Москве продолжается. По его словам, на данный момент отменять мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса не планируется. При этом он отметил, что власти продолжают следить за ситуацией, передает RT.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил в Нур-Султане парад, посвящённый 75-летию Победы, из-за ситуации по коронавирусу.