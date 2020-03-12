В Кремле оценили вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса
Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к параду Победы в Москве продолжается. По его словам, на данный момент отменять мероприятие из-за угрозы распространения коронавируса не планируется. При этом он отметил, что власти продолжают следить за ситуацией, передает RT.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил в Нур-Султане парад, посвящённый 75-летию Победы, из-за ситуации по коронавирусу.
Тем временем Китай прошел пик эпидемии коронавируса. Об этом заявил представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн.
В среду гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил пандемию коронавируса COVID-2019. В мире на данный момент зафиксировано 125 тыс. случаев инфицирования.
В Москве больны новой вирусной инфекцией 15 человек.
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