Мишустин: Порядка 900 км дорог отремонтировали в новых регионах России

По словам главы кабмина, также были отремонтированы магистральные газопроводы и 3,5 тысячи электросетевых объектов.

Мишустин также отметил, что правительство собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах.

Ранее политик заявил, что целью западных санкций был российский народ. Он отметил, что по России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было.

