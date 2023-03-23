Мишустин: Порядка 900 км дорог отремонтировали в новых регионах России

В новых российских регионах отремонтировали около 900 км дорог, включая трассу, связывающую их с Крымом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.

Мишустин сообщил, что кабмин планирует создать СЭЗ в новых регионах

По словам главы кабмина, также были отремонтированы магистральные газопроводы и 3,5 тысячи электросетевых объектов.

Мишустин также отметил, что правительство собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах.

Ранее политик заявил, что целью западных санкций был российский народ. Он отметил, что по России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было.

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ФОТО: РИА Новости
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