Мишустин сообщил, что кабмин планирует создать СЭЗ в новых регионах

Правительство собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.

Мишустин назвал основным направлением работы правительства поддержку доходов людей

Он отметил, что на заседании правительства 24 марта соответствующий законопроект будет рассмотрен. По словам Мишутина, тогда же его планируют внести в Госдуму.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что целью западных санкций являлся российский народ. Он отметил, что по России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, сообщает НСН.


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ФОТО: РИА Новости
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