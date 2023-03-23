Мишустин сообщил, что кабмин планирует создать СЭЗ в новых регионах

Он отметил, что на заседании правительства 24 марта соответствующий законопроект будет рассмотрен. По словам Мишутина, тогда же его планируют внести в Госдуму.

Ранее Михаил Мишустин заявил, что целью западных санкций являлся российский народ. Он отметил, что по России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, сообщает НСН.



