Мишустин сообщил, что кабмин планирует создать СЭЗ в новых регионах
Правительство собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что на заседании правительства 24 марта соответствующий законопроект будет рассмотрен. По словам Мишутина, тогда же его планируют внести в Госдуму.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что целью западных санкций являлся российский народ. Он отметил, что по России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, сообщает НСН.
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