Мишустин поручил перепрофилировать медучреждения для приема пациентов с COVID-19

Минкомсвязь должна собрать все сведения гражданах, которые прибыли из-за границы и подлежат обязательному карантину, на портале госуслуг. В это ведомство и рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах с COVID-19 и о тех, кто контактировал с ними. Операторы должны передать номера мобильных телефонов этих граждан.

По последним данным, в России за сутки выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве (267). Всего число инфицированных в стране составляет 2777 человек.

В среду власти Крыма сообщили, что приняли решение ввести в республике карантин в связи с распространением коронавируса. Мера вводится в ночь на 2 апреля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на мосту через Керченский пролив будет выставлен блокпост — будет досматриваться каждый автомобиль, въезжающий на полуостров. Также будут проверяться и пассажиры поездов, прибывающих на полуостров.











