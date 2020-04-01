Мишустин поручил перепрофилировать медучреждения для приема пациентов с COVID-19
В России вступили в силу очередные меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Премьер-министра поручил с 1 апреля ведомствам и чиновникам выполнить ряд поручений.
Минздрав, ФМБА и Минобороны вместе с московским правительством, РЖД и региональными властями должны оценить возможность перепрофилирования медорганизаций для приема больных коронавирусом. Уточняется, что в настоящее время госпитализация возможна только по направлению врача поликлиники, к которой прикреплен пациент.
Минпромторг, Минюст и Минфин должны обеспечить учреждения ФСИН необходимыми средствами индивидуальной защиты, тест-системами и медицинским оборудованием.
Минкомсвязь должна собрать все сведения гражданах, которые прибыли из-за границы и подлежат обязательному карантину, на портале госуслуг. В это ведомство и рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах с COVID-19 и о тех, кто контактировал с ними. Операторы должны передать номера мобильных телефонов этих граждан.
По последним данным, в России за сутки выявлено 440 новых случаев заражения коронавирусом. Большинство из них в Москве (267). Всего число инфицированных в стране составляет 2777 человек.
В среду власти Крыма сообщили, что приняли решение ввести в республике карантин в связи с распространением коронавируса. Мера вводится в ночь на 2 апреля, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, на мосту через Керченский пролив будет выставлен блокпост — будет досматриваться каждый автомобиль, въезжающий на полуостров. Также будут проверяться и пассажиры поездов, прибывающих на полуостров.
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