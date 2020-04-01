В Крыму вводят карантин в ночь на 2 апреля
Власти Крыма приняли решение ввести в республике карантин в связи с распространением коронавируса.
Как заявил глава республики Сергей Аксенов, меры связаны с необходимостью «купировать ситуацию».
«Мы сейчас выверяем правовую ситуацию», - цитирует главу региона RT.
Кроме того, на мосту через Керченский пролив будет выставлен блокпост — будет досматриваться каждый автомобиль, въезжающий на полуостров. Также будут проверяться и пассажиры поездов, прибывающих в Крым.
Аксенов не исключил, что на федеральном уровне будет принято решение о продлении карантина на следующую неделю, передает КИА.
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