В Крыму вводят карантин в ночь на 2 апреля

Как заявил глава республики Сергей Аксенов, меры связаны с необходимостью «купировать ситуацию».



«Мы сейчас выверяем правовую ситуацию», - цитирует главу региона RT.



Кроме того, на мосту через Керченский пролив будет выставлен блокпост — будет досматриваться каждый автомобиль, въезжающий на полуостров. Также будут проверяться и пассажиры поездов, прибывающих в Крым.



Аксенов не исключил, что на федеральном уровне будет принято решение о продлении карантина на следующую неделю, передает КИА.

