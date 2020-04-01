Почти половина новых заразившихся COVID-19 в Москве моложе 45 лет
В столице подтвердили 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. В настоящий момент в российской столице зафиксировали 1880 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых заболевших – 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет, а также 34 человека старше 65 лет. Кроме того, COVID-19 обнаружен у 29 детей, отмечают “Известия”.
Все пациенты, а также те, с кем они вступали в контакт, находятся под наблюдением специалистов.
Добавим, в общей сложности в нашей стране случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 75 регионах. Впервые диагнозы поставлены в Курской области и Северной Осетии, подчёркивает RT.
Ранее НСН писала, что за последние сутки из больницы в Коммунарке выписались 35 человек, у которых ранее был обнаружен коронавирус. Об этом рассказал главврач учреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook. По его словам, в медучреждении остается более 150 пациентов, у которых был подтвержден COVID-19.
По словам медика, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на данный момент подключены четверо пациентов.
Накануне, 31 марта, стало известно, что коронавирус обнаружен и у самого Дениса Проценко. Он сообщил, что самоизолировался в своем кабинете в больнице Коммунарки, чтобы работать дистанционно, отмечает Ura.ru.
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