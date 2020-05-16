Мишустин поменял сроки выплат доплаты за работу медиков с коронавирусом
Глава российского кабмина поручил губернаторам, чтобы медики, работающие с ковид-больными, получали стимулирующие надбавки в кратчайшие сроки, не учитывая дату выплаты заработной платы, сказано на сайте правительства России.
«Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы», - приводит слова Мишустина ТАСС.
Также отмечается, что доплаты будет установлены, исходя из самого факта работы с ковид-пациентами, без привязки ко времени. Кроме того, на доплаты могут претендовать и сотрудники транспортных компаний, работающих на аутсорсинге на «скорой помощи», пишет Lenta.ru.
Также кабмин распределил очередной транш межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 миллиарда рублей. Деньги будут направлены в регионы для стимулирования работы медиков за май.
Ранее президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН заявил, что только личное вмешательство Путина позволило преодолеть нежелание чиновников выплачивать врачам деньги за работу с больными коронавирусом.
«Хотелось бы дождаться того, как будут выплачены деньги врачам, назначенные ранее. Из-за этого у президента возникли претензии к руководителям ряда регионов. В частности, Санкт-Петербурга. Путин даже специально выступил, упомянул имя Беглова (Александра, губернатора Санкт-Петербурга – прим. НСН). В Нижнем Новгороде беспрецедентно – местный министр здравоохранения назвал протесты медработников, не получивших полагавшиеся надбавки, умышленной провокацией и всячески оскорблял медработников. Хотелось бы узнать, какие результаты дадут следственные действия. Если не наказывать чиновников, которые саботируют приказы, дело не сдвинется! Из-за этого Путину пришлось им надавать по шапке. Это вынужденная мера. Без этого мы не справились с саботажем местных чиновников, который надо пресекать очень жестко!» - заявил Гальперин.
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