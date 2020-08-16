Мишустин подписал распоряжение о распределении вакцины от коронавируса российским государством
Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о распределении отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно документу этим займётся государство.
«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — сказано на сайте правительства РФ.
Результатом реализации постановления станет обеспечение контроля поставок вакцины в регионы и исключение ее дефицита.
Ранее директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что через месяц после начала третьего (пострегистрационного) этапа исследований вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот.
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