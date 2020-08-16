Мишустин подписал распоряжение о распределении вакцины от коронавируса российским государством

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал постановление о распределении отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно документу этим займётся государство.

Первая партия вакцины от коронавируса уже выпущена в России

«Первая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса постановлением председателя правительства Михаила Мишустина включена в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством», — сказано на сайте правительства РФ.

Результатом реализации постановления станет обеспечение контроля поставок вакцины в регионы и исключение ее дефицита.

Ранее директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что через месяц после начала третьего (пострегистрационного) этапа исследований вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Екатерина Лызлова//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаПравительствоМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры