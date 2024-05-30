Мишустин: Допвыплаты за классное руководство охватят около 540 тысяч человек
Дополнительные выплаты за классное руководство в десять тысяч рублей, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, охватят порядка 540 тысяч человек. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что средства будут выделены и на повышение «уровня труда преподавателей фундаментальных дисциплин, чтобы повысить престиж этой работы». По словам Мишустина, средства также будут выделены на введение с 1 сентября ежемесячной выплаты советникам директоров по воспитанию и в школах, и в колледжах. Ее, указал премьер, получат 37 тысяч человек.
Ранее председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смоли рассказал НСН, что зарплата учителей в России отличается в зависимости от региона в 5,5 раза, передает «Радиоточка НСН».
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