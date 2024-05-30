Мишустин: Допвыплаты за классное руководство охватят около 540 тысяч человек

Дополнительные выплаты за классное руководство в десять тысяч рублей, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, охватят порядка 540 тысяч человек. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кравцов: Число вакантных должностей для школьных учителей снизилось на 19%

Он отметил, что средства будут выделены и на повышение «уровня труда преподавателей фундаментальных дисциплин, чтобы повысить престиж этой работы». По словам Мишустина, средства также будут выделены на введение с 1 сентября ежемесячной выплаты советникам директоров по воспитанию и в школах, и в колледжах. Ее, указал премьер, получат 37 тысяч человек.

Ранее председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смоли рассказал НСН, что зарплата учителей в России отличается в зависимости от региона в 5,5 раза, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВыплатыМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры