Кравцов: Число вакантных должностей для школьных учителей снизилось на 19%
Число вакантных должностей для школьных учителей снизилось на 19% к началу 2023-2024 учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, в этом учебном году на работу в школу вышли почти 50 тысяч молодых педагогов. На этом фоне проблема с кадрами решается, дефицит учителей снижается в регионах.
В октябре вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство России оценивает нехватку школьных учителей в 11 тысяч человек. По ее словам, власти страны принимают меры для решения этой проблемы, в том числе продолжается реализация программы «Земский учитель».
В московских школах не наблюдается нехватки учителей математики, русского языка и иностранных языков, рассказала ранее директор школы № 2098 Надежда Перфилова «Радиоточке НСН». По ее словам, зарплата учителей в столице зависит, в частности, от количества часов и может превышать 300 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru