Кравцов: Число вакантных должностей для школьных учителей снизилось на 19%

Число вакантных должностей для школьных учителей снизилось на 19% к началу 2023-2024 учебного года, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, в этом учебном году на работу в школу вышли почти 50 тысяч молодых педагогов. На этом фоне проблема с кадрами решается, дефицит учителей снижается в регионах.

«Большая работа!»: Учителя поддержали участие РАН в экспертизе учебников

В октябре вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство России оценивает нехватку школьных учителей в 11 тысяч человек. По ее словам, власти страны принимают меры для решения этой проблемы, в том числе продолжается реализация программы «Земский учитель».

В московских школах не наблюдается нехватки учителей математики, русского языка и иностранных языков, рассказала ранее директор школы № 2098 Надежда Перфилова «Радиоточке НСН». По ее словам, зарплата учителей в столице зависит, в частности, от количества часов и может превышать 300 тысяч рублей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ДефицитРынок ТрудаУчителя

Горячие новости

Все новости

партнеры