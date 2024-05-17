Кравцов: Число вакантных должностей для школьных учителей снизилось на 19%

В октябре вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство России оценивает нехватку школьных учителей в 11 тысяч человек. По ее словам, власти страны принимают меры для решения этой проблемы, в том числе продолжается реализация программы «Земский учитель».

В московских школах не наблюдается нехватки учителей математики, русского языка и иностранных языков, рассказала ранее директор школы № 2098 Надежда Перфилова «Радиоточке НСН». По ее словам, зарплата учителей в столице зависит, в частности, от количества часов и может превышать 300 тысяч рублей.

