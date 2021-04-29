В Минобрнауки назвали дату начала приемной кампании в вузах
Приемная кампания 2021 в российских вузах начнется 20 июня. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
По его словам, прием документов начнется 20 июня, а закончится 29 июля, а 17 августа пройдут окончательные процедуры с зачислениями в вузы.
Глава ведомства отметил, что в этом году приемная кампания должна пройти в более спокойном режиме из-за стабилизации обстановки в стране, но система удаленной подача документов будет использована и в этот раз.
Ранее Министерство науки и высшего образования РФ разрешило подведомственным вузам перейти на дистанционное обучение в период между майскими праздниками.
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