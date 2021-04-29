В Минобрнауки назвали дату начала приемной кампании в вузах

Приемная кампания 2021 в российских вузах начнется 20 июня. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, прием документов начнется 20 июня, а закончится 29 июля, а 17 августа пройдут окончательные процедуры с зачислениями в вузы.

Минобрнауки РФ разрешило вузам перейти на дистанционку с 4 по 7 мая

Глава ведомства отметил, что в этом году приемная кампания должна пройти в более спокойном режиме из-за стабилизации обстановки в стране, но система удаленной подача документов будет использована и в этот раз.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ разрешило подведомственным вузам перейти на дистанционное обучение в период между майскими праздниками.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:СтудентывузыМинобрнаукиВысшее Образование
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