В Минобрнауки назвали дату начала приемной кампании в вузах

Глава ведомства отметил, что в этом году приемная кампания должна пройти в более спокойном режиме из-за стабилизации обстановки в стране, но система удаленной подача документов будет использована и в этот раз.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ разрешило подведомственным вузам перейти на дистанционное обучение в период между майскими праздниками.

