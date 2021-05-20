Более 5 млн просмотров набрала трансляция первого дня марафона «Новое Знание»
Более трёх тысяч человек стали участниками марафона «Новое Знание», который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде, сообщает ТАСС.
В рамках трёхдневного мероприятия каждый из городов представляет одно из направлений просветительской деятельности. Это история и культура, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии, а также спорт.
По данным организаторов, в первый день онлайн-трансляции марафона «Новое Знание» число просмотров превысило пять миллионов.
В числе спикеров, которые выступили перед участниками мероприятия в день открытия, был первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который отметил, что в мероприятии принимают участие почти все старшеклассники страны и им «надо дать возможность развиваться и быть конкурентоспособными».
Кроме того, в первый день марафона «Новое Знание» выступили помощник российского лидера Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, телеведущие Владимир Познер и Владимир Соловьёв, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, дизайнер Артемий Лебедев и другие.
По информации организаторов, всего ожидается выступление около 150 спикеров, в том числе пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и соучредителя компании Apple Стива Возняка, сообщает RT.
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