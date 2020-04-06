Мишустин: Российские туристы за границей начнут получать помощь с понедельника

Первые средства для поддержки российских туристов, оказавшихся за рубежом, начнут поступать уже в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства должны прежде всего пойти на оплату временного проживания россиян за рубежом, оказавшихся в трудном положении из-за пандемии коронавируса. По словам премьера, не все из них могут с этим справиться самостоятельно.