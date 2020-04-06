Мишустин: Российские туристы за границей начнут получать помощь с понедельника
Первые средства для поддержки российских туристов, оказавшихся за рубежом, начнут поступать уже в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Средства должны прежде всего пойти на оплату временного проживания россиян за рубежом, оказавшихся в трудном положении из-за пандемии коронавируса. По словам премьера, не все из них могут с этим справиться самостоятельно.
Выплаты будут зачисляться на карточки граждан в срок до 48 часов после подачи соответствующего заявления, уточнил глава правительства.
Ранее МИД РФ получил на эти цели 500 млн рублей.
Между тем, Ассоциация туроператоров России попросила правительство заморозить выплаты туристам до 2022 года. В организации заявили, что только перенос сроков туров, аннулированных из-за ситуации с корронавирусом, позволит туроператорам избежать банкротства и возобновить работу после восстановления туристических направлений, заявили в АТОР.
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