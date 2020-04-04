Захарова рассказала о подготовке возвращения россиян на родину

Сроки возобновления авиарейсов с целью возвращения застрявших за рубежом россиян пока неизвестны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в интервью НСН, что ведомство готовит разъяснения для россиян, оказавшихся после закрытия воздушных границ, за пределами России, как и когда им можно будет вернуться на родину.

«Пришел новый пакет документов. Будем готовить соответствующий комментарий, где расскажем весь механизм возможности получения помощи (россиянам, оказавшимся за границей – прим. НСН). Сейчас прошел брифинг Голиковой (вице-премьер РФ – прим. НСН), на котором говорилось, что работа над графиком вывоза россиян из-за границы будет возобновлена», - сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН, рассказала, как проходит работа по возвращению российских туристов домой.

«Туристы, которые отдыхали по линии туроператоров, все вернулись. Вчера последние самолёты сели. Осталось буквально не более ста человек, которые находятся в круизах. Но есть и граждане Российской Федерации, которые находятся за рубежом не по линии туроператоров. Самостоятельных туристов там находится ещё достаточно много и их возвратом сейчас занимается МИД и Росавиация при нашей активной поддержке. Буквально сегодня за такими туристами вылетел чартерный борт в Латинскую Америку», - рассказала она.



