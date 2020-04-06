АТОР попросила правительство заморозить выплаты туристам до 2022 года
Только перенос сроков туров, аннулированных из-за ситуации с корронавирусом, позволит туроператорам избежать банкротства и возобновить работу после восстановления туристических направлений, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Организация обратилась к правительству РФ с просьбой разрешить туроператорам отложить выплаты за аннулированные пакетные туры и отдельные туристские услуги до 2022 года.
В заявлении на сайте АТОР говорится, что туристы в таком случае должны получить безусловное право в период «заморозки» средств выбрать любой тур из ассортимента туроператора на сумму первоначального платежа. Предполагается, что вместо денег гражданам будут выдавать депозитарные сертификаты, подтверждающие сохранение средств у туроператоров.
В Ассоциации объяснили, что значительные средства туроператоров уже отправлены зарубежным компаниям, а массовые судебные иски только усилят давление на них.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН отмечал, что отрасль ждёт поддержки государства, причем не в виде налоговой отсрочки, а в в виде налоговых каникул. В нынешней ситуации туроператоры также рассчитывают на внутрироссийский туризм в летний сезон.
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