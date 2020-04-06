АТОР попросила правительство заморозить выплаты туристам до 2022 года

В заявлении на сайте АТОР говорится, что туристы в таком случае должны получить безусловное право в период «заморозки» средств выбрать любой тур из ассортимента туроператора на сумму первоначального платежа. Предполагается, что вместо денег гражданам будут выдавать депозитарные сертификаты, подтверждающие сохранение средств у туроператоров.

В Ассоциации объяснили, что значительные средства туроператоров уже отправлены зарубежным компаниям, а массовые судебные иски только усилят давление на них.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН отмечал, что отрасль ждёт поддержки государства, причем не в виде налоговой отсрочки, а в в виде налоговых каникул. В нынешней ситуации туроператоры также рассчитывают на внутрироссийский туризм в летний сезон.

