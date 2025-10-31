Миронов: Новый госорган по контролю цен будет бороться со спекулянтами
ФАС, Минпромторг, Минэкономики, Минсельхоз номинально отвечают за ситуацию на рынке, но регулированием цен конкретно никто не занимается, заявил НСН депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.
В настоящее время в России никто конкретно не несет ответственности за рост цен, заявил НСН депутат Сергей Миронов.
В Госдуме хотят создать государственный орган по регулированию цен на продукты. С инициативой выступил депутат Сергей Миронов. По его словам, новый орган — условный Госкомцен — должен получить жесткие полномочия для регулирования ценовой политики. Миронов отметил, что сейчас потребители особенно остро ощущают рост цен на основные продукты питания, в связи с чем необходимо ограничить торговые наценки и усилить поддержку сельхозпроизводителей.
Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил НСН, что сегодня нет необходимости в создании нового госоргана за контролем цен, так как там работает целый комплекс ведомств.
Миронов с доводом Павлова не согласился, по его мнению, никакой исполнительный орган государственной власти сейчас за рост цен в России ответственности не несет.
«Федеральная антимонопольная служба в принципе на занимается регулированием цен. Как антимонопольный орган служба имеет право проверять только компании, доминирующие на рынке, и еще в случае признаков заключения неконкурентных соглашений, что крайне сложно доказать. Так что у ФАС довольно узкий круг специальных задач. Примерно то же самое можно сказать про Минпромторг, Минэкономики, Минсельхоз – они все как бы отвечают за ситуацию на рынке, но регулированием цен конкретно никто не занимается и ответственности не несет. Типичная ситуация, когда у семи нянек дите без глаза», - считает депутат.
Он подчеркнул, что только отдельная, специально созданная госструктура будет способна держать ситуацию с ценами под контролем.
«Мы считаем, что нужен единый самостоятельный орган в структуре правительства, либо подчиненный непосредственно президенту. И полномочия у него должны быть самые широкие – от мониторинга ситуации с ценами, до выявления и наказания спекулянтов. И не надо делать вид, что у нас нет спекуляции. Только в этом году Генпрокуратура предупредила свыше пяти тысячи предприятий о необоснованном повышении цен на продукты. Но и у Генпрокуратуры здесь ограниченные полномочия. Только отдельная структура, перед которой будет стоять четкая задача, способна держать под контролем ситуацию с ценами, прежде всего на товары первой необходимости», - добавил Миронов.
Ранее производители открестились от ответственности за цены на молоко и масло, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
