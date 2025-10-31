В настоящее время в России никто конкретно не несет ответственности за рост цен, заявил НСН депутат Сергей Миронов.

В Госдуме хотят создать государственный орган по регулированию цен на продукты. С инициативой выступил депутат Сергей Миронов. По его словам, новый орган — условный Госкомцен — должен получить жесткие полномочия для регулирования ценовой политики. Миронов отметил, что сейчас потребители особенно остро ощущают рост цен на основные продукты питания, в связи с чем необходимо ограничить торговые наценки и усилить поддержку сельхозпроизводителей.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил НСН, что сегодня нет необходимости в создании нового госоргана за контролем цен, так как там работает целый комплекс ведомств.