Экономист объяснил, почему россияне живут от зарплаты до зарплаты
Для того, чтобы уверенно чувствовать себя в непредвиденных ситуациях, необходимо отложить сумму в размере четырех-шести месячных зарплат, сказал НСН Евгений Змиев.
Отсутствие накоплений у части россиян объясняется низким уровнем дохода, нежеланием сменить работу на более высокооплачиваемую и неумением эффективно тратить деньги, изменение хотя бы одного из этих факторов улучшит финансовое положение. Об этом НСН заявил экономист Евгений Змиев.
Почти треть россиян (29,6%) признались, что живут от зарплаты до зарплаты, не делая накоплений. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail». При этом у 15% респондентов накоплений хватит на месяц без дохода. Змиев объяснил, почему многие соотечественники не делают накоплений.
«В первую очередь сказывается низкий уровень дохода. Цены растут, инфляция заметная, а к высокому уровню жизни мы уже привыкли. Мы хотим быть сытыми, красиво, по сезону одетыми и ничем не отличаться от окружающих в худшую сторону, а это требует денег. Зарплаты сейчас отстают от темпов роста инфляции. Второй момент — недостаточное желание сменить работу на более высокооплачиваемую, элемент лени. Вместо того, чтобы бороться, искать, повышать свою квалификацию и выходить на рынок труда для поиска более прибыльной работы, часть россиян согласна терпеть то, что есть, лишь бы не перенапрягаться, не накладывать на себя дополнительную нагрузку. Третий момент — неумение эффективно расходовать свои средства, нежелание потратить время и силы на поиски той же вещи или того же продукта, но дешевле, или купить товар достойного качества, который придет позже. Это тоже требует ума, сообразительности, времени и энергозатрат. Если хотя бы один из этих факторов изменить, то накопления тут же появятся», — сказал Змиев.
Собеседник НСН также назвал сумму, которую следует хранить на черный день.
«Оптимально, чтобы на черный день было отложено четыре-шесть месячных зарплат. Это позволяет стабильно чувствовать себя при задержке зарплаты, при невыплате премии, при смене работы, при обучении для смены работы, во время качественного отдыха и релокации», — подытожил он.
Ранее 33% сотрудников признались, что из-за финансовых трудностей снижается эффективность труда.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В «Росчайкофе» опровергли опасность найденных в чае пестицидов
- «Она с мусором и червяками!»: В Ржеве воду из-под крана заменили водоматами
- Без Apple и Spotify: Как российские стриминги поделили растущий рынок
- Тру-крайм и новые знания: Какие подкасты выбирают россияне
- Экономист объяснил, почему россияне живут от зарплаты до зарплаты
- Силуанов рассказал об индексации соцвыплат в 2026 году
- Песков назвал глупым призыв экс-министра обороны Британии «задушить Крым»
- «Посмотрят, плюнут и уйдут»: Грымов о первой нейросетевой актрисе
- Минтранс анонсировал внедрении биометрии при авиаперевозках
- Два человека пострадали в Белгородской области при атаке украинского дрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru