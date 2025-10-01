«В первую очередь сказывается низкий уровень дохода. Цены растут, инфляция заметная, а к высокому уровню жизни мы уже привыкли. Мы хотим быть сытыми, красиво, по сезону одетыми и ничем не отличаться от окружающих в худшую сторону, а это требует денег. Зарплаты сейчас отстают от темпов роста инфляции. Второй момент — недостаточное желание сменить работу на более высокооплачиваемую, элемент лени. Вместо того, чтобы бороться, искать, повышать свою квалификацию и выходить на рынок труда для поиска более прибыльной работы, часть россиян согласна терпеть то, что есть, лишь бы не перенапрягаться, не накладывать на себя дополнительную нагрузку. Третий момент — неумение эффективно расходовать свои средства, нежелание потратить время и силы на поиски той же вещи или того же продукта, но дешевле, или купить товар достойного качества, который придет позже. Это тоже требует ума, сообразительности, времени и энергозатрат. Если хотя бы один из этих факторов изменить, то накопления тут же появятся», — сказал Змиев.

Собеседник НСН также назвал сумму, которую следует хранить на черный день.

«Оптимально, чтобы на черный день было отложено четыре-шесть месячных зарплат. Это позволяет стабильно чувствовать себя при задержке зарплаты, при невыплате премии, при смене работы, при обучении для смены работы, во время качественного отдыха и релокации», — подытожил он.

Ранее 33% сотрудников признались, что из-за финансовых трудностей снижается эффективность труда.

