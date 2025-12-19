Обвиняемый в попытке покушения на журналиста Соловьева получил пожизненный срок
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Андрея Пронского - основного фигуранта дела о попытке покушения на журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что первые 10 лет Пронский будет отбывать в тюрьме, остальную часть – в колонии особого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере миллиона рублей.
Ещё семерых обвиняемых по делу о попытке покушения на Соловьёва приговорили к срокам от семи до 12 лет лишения свободы.
Ранее часть обвиняемых по делу о подготовке покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян признала вину в хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Киева решили снести памятники Ахматовой и Булгакову
- Путин: Наладить водоснабжение Донбасса получится после взятия территории за Славянском
- Путин: В России не продлят мораторий для поддержки строительной отрасли
- «Что он несёт?»: Путин указал Рютте на абсурдность его слов о подготовке войне с Россией
- Юрист назвал размер долга, с которым не выпустят за границу
- Путин ответил на вопрос BBC о планах на новые военные операции
- Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии матери после операции
- Путин не исключил отмены обязательной отработки для выпускников медвузов в будущем
- Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным союзником России
- Россиянам рассказали, как правильно утилизировать батарейки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru