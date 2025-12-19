Обвиняемый в попытке покушения на журналиста Соловьева получил пожизненный срок

Отмечается, что первые 10 лет Пронский будет отбывать в тюрьме, остальную часть – в колонии особого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере миллиона рублей.

Ещё семерых обвиняемых по делу о попытке покушения на Соловьёва приговорили к срокам от семи до 12 лет лишения свободы.

Ранее часть обвиняемых по делу о подготовке покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян признала вину в хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

