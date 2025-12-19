Путин назвал ошибкой отказ в помощи многодетным при повышении их дохода
Отказывать в мерах поддержки многодетным семьям при небольшом превышении порога нуждаемости – это ошибка, заявил президент России Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией 19 декабря.
В рамках общения граждан с президентом была затронута проблема, когда многодетная семья с шестью детьми не может получить соответствующие льготы из-за того, суммарный доход семьи незначительно превышает порог, до которого оказывается помощь. Путин назвал этот подход аморальным.
«Это ошибка со стороны правительства. Я уверен, Минфин и руководство правительства сейчас услышат все, что мы говорим. Тут никакой экономии нет, а попытка получить какой-то доход за счет многодетных семей выглядит аморально», - заявил он.
При этом он призвал региональных коллег помнить о том, вокруг поддержки семей с детьми строится вся политика.
Ранее президент также заявил, что, если у семьи повышаются трудовые доходы, то общий доход семьи с льготами не должен понижаться, и призвал государство работать в этом направлении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
