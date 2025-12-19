Путин: Россия не несет ответственность за гибель людей в конфликте с Украиной

Россия не считает себя ответственной за гибель людей в противостоянии с Украиной, поскольку не Москва начала конфликт с Киевом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос об ответственности России в случае, если она отклонит мирный план президента США Дональда Трампа.

«Не мы начинали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году. Затем Украина начала боевые действия против своих граждан на юго-востоке страны. Мы долго не признавали самостоятельность и независимость ДНР и ЛНР. После обмана и нереализации Минских соглашений мы были вынуждены использовать вооруженные силы, чтобы завершить ту войну, которая была начата при поддержке НАТО», – подчеркнул глава государства.

Путин также назвал абсолютно некорректными заявления о том, что Россия отвергает мирный план Трампа.