Путин: Россия не несет ответственность за гибель людей в конфликте с Украиной
Россия не считает себя ответственной за гибель людей в противостоянии с Украиной, поскольку не Москва начала конфликт с Киевом. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос об ответственности России в случае, если она отклонит мирный план президента США Дональда Трампа.
«Не мы начинали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году. Затем Украина начала боевые действия против своих граждан на юго-востоке страны. Мы долго не признавали самостоятельность и независимость ДНР и ЛНР. После обмана и нереализации Минских соглашений мы были вынуждены использовать вооруженные силы, чтобы завершить ту войну, которая была начата при поддержке НАТО», – подчеркнул глава государства.
Путин также назвал абсолютно некорректными заявления о том, что Россия отвергает мирный план Трампа.
«Трамп предпринимает серьезные усилия для завершения российско-украинского конфликта, как я неоднократно говорил, он делает это абсолютно искренне. Более того, на встрече с Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с его предложениями. Говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и безосновательно. На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения, к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы, и мы с ним согласны», – добавил президент России.
Кроме того, Россия готова к переговорам, указал Путин.
«Мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, украинских властей и их европейских спонсоров. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликтов мирными средствами», – пояснил Путин.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» проходит в Гостином дворе в Москве.
Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов заявил, что около двух миллионов украинских солдат погибли и пропали без вести по всей линии фронта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
