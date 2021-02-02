Перечислены первые признаки смертельной болезни мозга

Стало известно о первых признаках болезни Альцгеймера, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора культурологических наук, психолога Андрея Зберовского.

По его словам, часто случается так, что человек теряет координацию в пространстве, забывает слова или используют их не по назначению. «Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признается, что забыл, что именно оно означает», — сказал психолог. В таких случаях он советует обращаться к медикам.