Перечислены первые признаки смертельной болезни мозга

Стало известно о первых признаках болезни Альцгеймера, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора культурологических наук, психолога Андрея Зберовского.

По его словам, часто случается так, что человек теряет координацию в пространстве, забывает слова или используют их не по назначению. «Или когда человек произносит какое-то слово, а потом признается, что забыл, что именно оно означает», — сказал психолог. В таких случаях он советует обращаться к медикам.

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Зберовский отметил, что социальная активность у пожилых людей — признак хорошего психического здоровья.

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о продуктах, способных привести к проблемам с памятью и провоцировать развитие болезни Альцгеймера.

К первой группе таких продуктов она назвала содержащие большое количество холестерина свинину, сливки и сливочное масло.

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ФОТО: pixabay.com
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