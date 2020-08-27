Минзрав заявил о готовности ко второй волне коронавируса

Медицинские учреждения России готовы ко второй волне коронавируса. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Российская вакцина от COVID-19 поступила в гражданский оборот

Накануне академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев заявил, что все вирусные пандемии протекали в три волны, и коронавирус COVID-19 не исключение. Он полагает, что вторая волна коронавируса начнется осенью.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:КоронавирусМинздрав
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