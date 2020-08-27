Российская вакцина от COVID-19 поступила в гражданский оборот

Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот. Об этом глава Министерста здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил на общероссийской акции «Мы вместе», передает РИА Новости.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Сергею Брилеву, которое транслировал телеканал «Россия 24», заявил, что вакцина безвредна. Её в качестве добровольца получила дочь главы государства. У неё уже появились антитела, она чувствует себя хорошо.

Путин анонсировал появление второй российской вакцины против COVID-19

По словам Путина, вторая отечественная вакцина против коронавируса COVID-19 появится в сентябре. По его словам, она будет такая же эффективная и безопасная, как первая.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил РИА ФАН, что на самом деле в России вакцин от новой коронавирусной инфекции может быть намного больше, чем те две, о которых упомянул президент России.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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