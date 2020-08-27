Российская вакцина от COVID-19 поступила в гражданский оборот

Российская вакцина от коронавируса начала поступать в гражданский оборот. Об этом глава Министерста здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил на общероссийской акции «Мы вместе», передает РИА Новости.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Сергею Брилеву, которое транслировал телеканал «Россия 24», заявил, что вакцина безвредна. Её в качестве добровольца получила дочь главы государства. У неё уже появились антитела, она чувствует себя хорошо.