Академик предрёк три волны COVID-19 с окончанием в 2021 году
Исторически все вирусные пандемии протекали в три волны, и коронавирус COVID-19 – не исключение, заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев. Его слова приводит ресурс стопкоронавирус.рф.
По оценке Пальцева, первая волна обычно «достаточно сильная», вторая – ещё сильнее, а третья уже не столь сильная благодаря формированию коллективного иммунитета. С учётом сезонности и того, что летом заболеваемости спала, Пальцев прогнозирует вторую волну осенью, а третью волну – весной 2021 года.
«И надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни», - отметил академик.
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