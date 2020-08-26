Академик предрёк три волны COVID-19 с окончанием в 2021 году

Исторически все вирусные пандемии протекали в три волны, и коронавирус COVID-19 – не исключение, заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев. Его слова приводит ресурс стопкоронавирус.рф.

По оценке Пальцева, первая волна обычно «достаточно сильная», вторая – ещё сильнее, а третья уже не столь сильная благодаря формированию коллективного иммунитета. С учётом сезонности и того, что летом заболеваемости спала, Пальцев прогнозирует вторую волну осенью, а третью волну – весной 2021 года.

«И надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни», - отметил академик.

