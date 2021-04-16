Минздрав заявил, что россияне стали меньше пить и курить

В России сократилось употребление алкоголя и табака, что повлияло на продолжительность жизни, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Первые партии вакцины «Ковивак» отправили в российские регионы

По его словам, розничные продажи сигарет с 2019 года снизились на 6%, а объем потребления алкоголя на человека снизился с 10,6 литров до 9,4 литров, сообщает «Интерфакс». Мурашко отметил, что существенное снижение потребления алкоголя и табака положительно сказывается на показателях продолжительности жизни, но Россия все еще остается среди стран-лидеров по смертности от вредных привычек. На данный момент сердечно-сосудистые заболевания остаются самой распространенной причиной смертности в стране.

Ранее психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев рассказал, что самыми опасными для здоровья алкогольными напитками являются коктейли.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СигаретыАлкоголизмМинздрав
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры