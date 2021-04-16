Минздрав заявил, что россияне стали меньше пить и курить

По его словам, розничные продажи сигарет с 2019 года снизились на 6%, а объем потребления алкоголя на человека снизился с 10,6 литров до 9,4 литров, сообщает «Интерфакс». Мурашко отметил, что существенное снижение потребления алкоголя и табака положительно сказывается на показателях продолжительности жизни, но Россия все еще остается среди стран-лидеров по смертности от вредных привычек. На данный момент сердечно-сосудистые заболевания остаются самой распространенной причиной смертности в стране.

Ранее психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев рассказал, что самыми опасными для здоровья алкогольными напитками являются коктейли.

