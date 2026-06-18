Попова: Россия остановила рост ожирения среди младших школьников

«Государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам», - отметила руководитель ведомства.

Также Попова указала, что у ребят поменялись вкусовые привычки: они стали меньше досаливать пищу и потреблять меньше сахара. Глава Роспотребнадзора призвала донести этот навык до других возрастных групп.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра Наталья Мокрышева заявила о возможности победить ожирение, пишет 360.ru. Она отметила, что объем пищи должен соответствовать физической активности.

