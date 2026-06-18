Попова: Россия остановила рост ожирения среди младших школьников
Темпы роста случаев ожирения среди младшеклассников остановили в России. Об этом рассказала в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Государство вложило очень большие средства в организацию бесплатного питания. Помимо доступности, это означает питание по определенным правилам», - отметила руководитель ведомства.
Также Попова указала, что у ребят поменялись вкусовые привычки: они стали меньше досаливать пищу и потреблять меньше сахара. Глава Роспотребнадзора призвала донести этот навык до других возрастных групп.
Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра Наталья Мокрышева заявила о возможности победить ожирение, пишет 360.ru. Она отметила, что объем пищи должен соответствовать физической активности.
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