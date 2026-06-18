Под Ростовом один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА

По его словам, в результате атаки дронов в городе Гуково погиб человек, еще два получили травмы. Их доставили в больницу. Как уточнил позже Слюсарь, пострадавшие - сотрудники грузовой станции вокзала.

Кроме того, губернатор рассказал, что из-за воздушной атаки в городе был поврежден тепловоз и загорелись два коммерческих объекта.

«Уничтожено около шести десятков БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 5 районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском», - написал позднее Слюсарь.

Ранее в городе Обоянь Курской области один человек погиб при атаке БПЛА на автозаправку, пишет Ura.ru.

