Под Ростовом один человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА
Один человек погиб в ходе воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».
По его словам, в результате атаки дронов в городе Гуково погиб человек, еще два получили травмы. Их доставили в больницу. Как уточнил позже Слюсарь, пострадавшие - сотрудники грузовой станции вокзала.
Кроме того, губернатор рассказал, что из-за воздушной атаки в городе был поврежден тепловоз и загорелись два коммерческих объекта.
«Уничтожено около шести десятков БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и 5 районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском», - написал позднее Слюсарь.
Ранее в городе Обоянь Курской области один человек погиб при атаке БПЛА на автозаправку, пишет Ura.ru.
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