Мурашко рассказал, отчего в основном умирают россияне

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что самой распространённой причиной смертности в России являются сердечно-сосудистые заболевания, сообщает РИА Новости.

Выступая на итоговой коллегии ведомства министр добавил, что болезни сердца, а также перенесённая сосудистая катастрофа могут стать причиной развития тяжёлого течения COVID-19.

Ранее Мурашко рассказал, что в России разрабатывают ещё одну вакцину от коронавируса, сообщает Ura.ru. По его словам, над новым препаратом работают сотрудники Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева.

