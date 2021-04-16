Мурашко рассказал, отчего в основном умирают россияне
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что самой распространённой причиной смертности в России являются сердечно-сосудистые заболевания, сообщает РИА Новости.
Выступая на итоговой коллегии ведомства министр добавил, что болезни сердца, а также перенесённая сосудистая катастрофа могут стать причиной развития тяжёлого течения COVID-19.
Ранее Мурашко рассказал, что в России разрабатывают ещё одну вакцину от коронавируса, сообщает Ura.ru. По его словам, над новым препаратом работают сотрудники Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева.
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