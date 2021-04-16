Первые партии вакцины «Ковивак» отправили в российские регионы
Первые партии российской вакцины против коронавирусной инфекции «Ковивак» отправлены в регионы РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Айдара Ишмухаметова.
Как отметил глава центра имени Чумакова, первые партии препарата были отправлены вечером в четверг.
«Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям», — добавил Ишмухаметов.
Вакцина «Ковивак» на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2 была разработана столичным центром имени Чумакова. В феврале Минздрав России зарегистрировал препарат. Вакцина поступила в гражданский оборот 25 марта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 995 / сут.
Умерли
105 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 109 / сут.
- «Символическое похолодание». Синоптик пообещал москвичам теплые выходные
- Первые партии вакцины «Ковивак» отправили в российские регионы
- Зеленский: Противодействие «Северному потоку-2» — вопрос войны
- За сутки в РФ подтвердили 8995 новых случаев коронавируса
- Мишустин призвал информировать россиян о вакцинации
- Голикова допустила скорое снятие COVID-ограничений в России
- Телеграм: Бунт в КПРФ и фантомные бомбы Украины
- Россиян предупредили о росте цен на автомобили
- Стал известен график отключения горячей воды в Москве
- «Радио Свобода» подало жалобу на Россию в ЕСПЧ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru