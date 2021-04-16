Первые партии вакцины «Ковивак» отправили в российские регионы

Первые партии российской вакцины против коронавирусной инфекции «Ковивак» отправлены в регионы РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Айдара Ишмухаметова.

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Как отметил глава центра имени Чумакова, первые партии препарата были отправлены вечером в четверг.

«Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям», — добавил Ишмухаметов.

Вакцина «Ковивак» на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2 была разработана столичным центром имени Чумакова. В феврале Минздрав России зарегистрировал препарат. Вакцина поступила в гражданский оборот 25 марта.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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