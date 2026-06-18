В новый учебник по обществознанию включили упражнение по выявлению фейков

Упражнение по распознаванию недостоверной информации и противостояния манипуляциям в интернете включили в новый учебник по обществознанию для учащихся 9-х классов. Об этом пишет ТАСС.

Упражнение разместили в разделе «Информационное пространство современного общества», оно посвящено противодействию дезинформации и фейковым новостям. Авторы уделили отдельное внимание информационной безопасности, в том числе установке антивирусных программ и защите от спам-звонков.

Также учащимся напоминают о необходимости относиться к информации критически, перепроверять ее в официальных источниках, обсуждать с близкими попытки неизвестных вовлечь их в новые группы в соцсетях.

Ранее в России выпустили учебник по обществознанию под редакцией заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, пишет Ura.ru. Пособие включено в федеральный перечень, его планируют начать использовать в школах с 1 сентября текущего года.

