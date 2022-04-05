Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 «Ковипир»
5 апреля 202212:39
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат от коронавирусной инфекции «Ковипир», передает ТАСС.
По данным государственного реестра лекарственных средств, «Ковипир» в форме капсул был зарегистрирован накануне, 4 апреля. Регистрационное удостоверение препарата будет действовать до 1 января 2023 года.
Ранее Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+13 947 / сут.
Умерли
370 тыс.+316 / сут.
Выздоровели
17,0 млн+37 459 / сут.
- Минкульт Украины намерен добиться полного запрета российских телеканалов в Европе
- МИД Эстонии: Посол России пока останется в стране
- В Госдуме предложили исключить некоторые специальности из высшего образования
- В МИД России пообещали ответить на высылку дипломатов из Дании
- Амстердамский «Эрмитаж» сменил название
- В Пермском крае загорелся газопровод
- Более 400 дел о госизмене открыто на Украине с начала спецоперации РФ
- ВТБ начнет работу в Крыму
- Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 «Ковипир»
- Fox News: США необходимо восполнить распечатанные Байденом резервы нефти
5 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru