Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 «Ковипир»

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат от коронавирусной инфекции «Ковипир», передает ТАСС.

Вирусолог объяснил необходимость назальной вакцины от COVID-19

По данным государственного реестра лекарственных средств, «Ковипир» в форме капсул был зарегистрирован накануне, 4 апреля. Регистрационное удостоверение препарата будет действовать до 1 января 2023 года.

Ранее Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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