Минздрав запустил сервис для жалоб медиков на дефицит лекарств
Минздрав России запустил на портале госуслуг новый сервис для медицинских работников, где они смогут сообщить о проблемах со снабжением лекарствами и средствами защиты, говорится в сообщении на сайте министерства.
Также они смогут сообщить о недостатках оснащения, порядка вакцинации медперсонала и других проблемах.
Все эти данные будут направляться профильным региональным органам власти и в Минздрав, добавляется в сообщении.
Число инфицированных коронавирусом в России за минувшие сутки впервые перевалило за 21 тысячу и составило почти 21,8 тысячи случаев заражения – максимальное значение с начала пандемии.
Четвертый день подряд количество новых обнаруженных заражений больше 20 тысяч. Наибольшее число зараженных традиционно в Москве - за сутки прирост составил 6 897 человек, днем ранее - 5 751.
Комментируя эти цифры, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию с распространением в России коронавирусной инфекции тревожной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru