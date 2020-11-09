Вакцина от коронавируса в Германии может появиться в конце 2020 года
Вакцина от коронавируса в Германии может появиться в конце 2020 года или в начале 2021 года, сообщает Reuters.
Как рассказал глава института Поля Эрлиха, - немецкого регулятора этого рынка, - Клаус Цишутек, оценка вакцин будет не менее тщательной, чем обычно.
В минувшую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом суточном рекорде по заражению коронавирусом - 581 тысяча человек. Предыдущий рекордный прирост инфицирований (557 тыс.) был зафиксирован 31 октября текущего года. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражений коронавирусом с начала пандемии превысило 48,5 млн. Общее число смертей пациентов с COVID-19 превысило 1,23 млн.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+21 798 / сут.
Умерли
30 793+256 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+10 722 / сут.
- Михаила Жванецкого похоронят на Новодевичьем кладбище
- Мантуров призвал воздерживаться от запретов на работу общепита и магазинов
- Мишустин назвал сложной ситуацию с COVID и потребовал не скрывать проблемы
- Роспотребнадзор призвал ряд регионов усилить ограничения из-за коронавируса
- Вакцина от коронавируса в Германии может появиться в конце 2020 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru