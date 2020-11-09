Песков назвал тревожной ситуацию в коронавирусом в России

Песков отметил, что особое внимание сейчас уделяется регионам, где система здравоохранения испытывает перегрузки. Он напомнил, что для этого правительство выделило дополнительные средства.

Между тем, впервые с начала пандемии за сутки в России зарегистрировано 21 798 случаев заражения, сообщает телеканал «360».

