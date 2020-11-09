Песков назвал тревожной ситуацию в коронавирусом в России
Ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции остаётся тревожной. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, ситуацию держит на контроле правительственный штаб.
Песков отметил, что особое внимание сейчас уделяется регионам, где система здравоохранения испытывает перегрузки. Он напомнил, что для этого правительство выделило дополнительные средства.
Между тем, впервые с начала пандемии за сутки в России зарегистрировано 21 798 случаев заражения, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru