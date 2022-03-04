Минздрав: задержки с поставкой лекарств не связаны с санкциями

Замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко сообщил в пятницу, что в ведомство стали поступать сигналы о задержках с поставками отдельных наименований лекарств. Об этом он рассказал во время выступления на заседании комитета по социальной политики Совета Федерации.

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Замминистра пояснил, что все они связаны с логистическими проблемами, а вовсе не с отказом производителей поставлять их.

Фисенко также предупредил, что из-за транспортных проблем, возросла и стоимость на отдельные виды лекарств.

Кроме того он также отметил, что на некоторые препараты в настоящее время созданы запасы.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала «включить мозги» и не допустить паники из-за санкций.

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