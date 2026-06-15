Памфилова предупредила об отключении интернета во время выборов в Госдуму

Во время выборов в Госдуму в России возможны отключения интернета и ограничение «разных видов связи». Как пишет ТАСС, об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова

Памфилова заявила о зарубежных попытках «долбануть» по предстоящим выборам

По её словам, указанные проблемы «будут в интересах обеспечения безопасности».

«Я считаю, что не надо роптать... давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей», - сказала Памфилова.

Она добавила, что на участках будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi.

Ранее Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму, скорее всего, будет проходить в течение трёх дней, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ИнтернетГосдумаВыборыЭлла Памфилова

Горячие новости

Все новости

партнеры