Памфилова предупредила об отключении интернета во время выборов в Госдуму
Во время выборов в Госдуму в России возможны отключения интернета и ограничение «разных видов связи». Как пишет ТАСС, об этом заявила глава Центризбиркома (ЦИК) РФ Элла Памфилова
По её словам, указанные проблемы «будут в интересах обеспечения безопасности».
«Я считаю, что не надо роптать... давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей», - сказала Памфилова.
Она добавила, что на участках будут поставлены дополнительные точки Wi-Fi.
Ранее Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму, скорее всего, будет проходить в течение трёх дней, пишут «Известия».
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